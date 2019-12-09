Malatya'da aranan 52 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 52 şüpheli yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 52 şüpheli yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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