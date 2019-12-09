Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 52 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 52 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 52 şüpheli yakaladı.

Malatya'da aranan 52 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 52 şüpheli yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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