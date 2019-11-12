Malatya'da aranan 54 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 04- 10 Kasım tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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