Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 63 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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