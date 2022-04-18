Malatya'da aranan 70 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da aranan 70 şüpheli yakalandı

18.04.2022 13:32
Malatya'da aranan 70 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada 10 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 132 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kasten yaralama-yağma, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve tehdit olaylarının 7 şüphelisi yakalandı.

Öte yandan Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Uyuşturucu, Malatya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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