Malatya'da aranan 97 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da aranan 97 şüpheli yakalandı

11.04.2022 15:32
Malatya'da aranan 97 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı, 7 zanlı tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı, 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 11 tabanca, 2 kurusıkı, 3 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 1030 uyuşturucu hap ve 120 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 lira ele bulundu.

Son bir haftada ise haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 97 kişi yakalandı.

Battalgazi ilçesinde ise çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan faili meçhul 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının zanlıları tespit edilerek motosikletler müştekilerine teslim edildi. Motosikletlerden birinin hurdacıya 600 lira karşılığı satıldığı tespit edilerek motosiklet ve para muhafaza altına alındı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 97 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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