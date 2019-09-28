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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde görevliyken açığa alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Astsubay Üstçavuş Ahmet B'nin kentte olduğunu belirledi.

Kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Şüpheli Ahmet B. savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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