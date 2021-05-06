Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Malatya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

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