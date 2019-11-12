Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı
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Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı

6 saat önce

Malatya'da kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı, System.String[]

Malatya'da kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.A. ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası olan E.A'yı yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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