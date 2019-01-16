Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, "Vergi Usül Kanununa muhalefet" gibi suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, zanlıların işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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