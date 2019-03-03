Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

42 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Malatya'da Aranan Kişilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Mart'ta Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Malatya'da polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

102 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Türkiye, Malatya, Güncel
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