Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

Malatya'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

8 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya'da Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 9-11 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Malatya'da emniyet ve jandarma ekipleri 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

30 ekip ve 97 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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