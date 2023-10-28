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Malatya'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada şahıs öldürüldü - Son Dakika

Malatya'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada şahıs öldürüldü

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:32

Malatya'nın Pütürge ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından amca suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada amcası tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Köribrahim mezrası mevkiinde ikamet eden Çetin G. ile amcası C.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada C.G. yeğeni Çetin G.'ye tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çetin G. kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden Çetin G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, amcası suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Çetin G.'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada şahıs öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada şahıs öldürüldü - Son Dakika
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