Olay, Arguvan ilçesi Yukarı Yukarısülmenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Sevilmiş (39) ile A.A.E. (59) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.A.E. tarafından açılan ateş sonucu Hasan Hüseyin Sevilmiş hayatını kaybetti. A.A.E.'nin jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı olayda Hasan Hüseyin Sevilmiş'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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