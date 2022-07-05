Yukarısülmenli Mahallesi'nde aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen ve aynı mahallede yaşayan A.A.E. (59) ile Hasan Hüseyin Sevilmiş (39) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Hisarcık, Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika

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