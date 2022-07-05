Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

05.07.2022 16:39
Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yukarısülmenli Mahallesi'nde aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen ve aynı mahallede yaşayan A.A.E. (59) ile Hasan Hüseyin Sevilmiş (39) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle vurulan Hasan Hüseyin Sevilmiş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sevilmiş'in cesedi incelemenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayda kullandığı av tüfeğiyle Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan zanlı A.A.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da arazi kavgasında bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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