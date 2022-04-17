Malatya'da arazide ayağı kırılan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Malatya'da, ot toplamak için çıktığı dağlık arazide ayağı kırılan yaşlı adam, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde ot toplamak için dağlık araziye çıkan Haydar Bulut (70), dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Bulut'u bulunduğu yerden kurtardı.
Bulut, AFAD ekiplerince sedye ile bir süre taşındıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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