Son Dakika Haberleri: Malatya'da Art Arda İki Deprem

Malatya'da Art Arda İki Deprem

57 dakika önce

Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde peş peşe 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Malatya'da Art Arda İki Deprem, System.String[]
Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde peş peşe 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde iki dakika arayla 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre,ilk deprem saat 03.29'da ikincisi ise 03.31'de meydana geldi.Her iki depreminde yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa
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