Malatya'da art arda yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi peş peşe meydana gelen depremle 2 kez sallanırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları anbean kameralara yansıdı.

1 DAKİKA ARAYLA 2 KEZ SALLANDI

Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 1 dakika sonra yine aynı ilçede 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AVM'DE KORKU DOLU ANLAR

Peş peşe yaşanan depremler vatandaşlarda da paniğe neden oldu. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

PANİK ANLARI KAMERADA

AVM içinde bulunanlar hep birden AVM'nin çıkışına doğru koşarken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.