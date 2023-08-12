Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi peş peşe meydana gelen depremle 2 kez sallanırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları anbean kameralara yansıdı.
Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 1 dakika sonra yine aynı ilçede 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Peş peşe yaşanan depremler vatandaşlarda da paniğe neden oldu. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.
AVM içinde bulunanlar hep birden AVM'nin çıkışına doğru koşarken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Malatya'da art arda yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada - Son Dakika