Malatya'da artçı depremler sürüyor - Son Dakika

- Malatya'da artçı depremler sürüyor

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.6 şiddetinde depremden sonra artçı depremler devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 15.59'da yine Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14,02'de 3.00 ve saat 15.23'de 2.2 şiddetinde depremler ile vatandaşlar sallandı.

Bugün saat 13.44'de meydana gelen Pütürge merkezli 4.6 şiddetindeki deprem özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedilmişti.