Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir iş hanından iddiaya göre kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(İHA)

Battalgazi, Malatya, Akpınar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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