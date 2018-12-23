Malatya'da Asansörde Mahsur Kalanları Kurtarma Eğitimi
3 saat önce
Malatya'da itfaiye personeline asansörde kalanları kurtarma eğitimi verildi.
Malatya
'da itfaiye personeline asansörde kalanları kurtarma eğitimi verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı personellerine yönelik asansör arızalarına müdahale konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Asansörde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen eğitimde, itfaiye personelleri asansörün tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirildi. Eğitimde asansörde mahsur kalanları kurtarmanın yanı sıra sıkışma ve cihaz arızası olaylarına karşı müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenler manüel olarak asansörün istenen kata seviyesine indirilmesi ve kumanda odasında yapılması gerekenler konusunda da bilgiler aktarıldı.
Eğitimlerle, doğal afetler başta olmak üzere birçok tehlikeli ve zor durumda hayat kurtaran Malatya İtfaiyesi, yangına müdahaleden zor şartlarda kurtarma operasyonlarına kadar her durumda ve her şartta hazır bir hale getiriliyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:01 Kaynak: İHA
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