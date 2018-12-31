Malatya
'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, "Türkiye
Güven ve Huzur
" uygulaması kapsamında, otogar ve tren istasyonlarının girişlerinde, park, bahçe ve metruk binalarda ve arama noktalarında kontroller yapıldı.
Asayiş, kaçakçılık, istihbarat ve trafik timlerinden 349 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 465 kişinin kimlik sorgusunu yapıldı, bin 146 araç ile 211 umuma açık yer kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, 4 araç trafikten men edildi, 5 araca bin 38 lira ceza uygulandı.
Öte yandan, jandarma ekipleri rutin yol kontrol çalışmalarında Kale
ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçtaki S.T'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 4 mermi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, mahkemece serbest bırakıldı.