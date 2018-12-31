Son Dakika Haberleri: Malatya'da Asayiş

Malatya'da Asayiş

1 saat önce

Malatya'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

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Malatya'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Türkiye Güven ve Huzur" uygulaması kapsamında, otogar ve tren istasyonlarının girişlerinde, park, bahçe ve metruk binalarda ve arama noktalarında kontroller yapıldı.

Asayiş, kaçakçılık, istihbarat ve trafik timlerinden 349 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 465 kişinin kimlik sorgusunu yapıldı, bin 146 araç ile 211 umuma açık yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, 4 araç trafikten men edildi, 5 araca bin 38 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri rutin yol kontrol çalışmalarında Kale ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçtaki S.T'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 4 mermi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, mahkemece serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:41 Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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