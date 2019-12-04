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Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya'da mala zarar verme suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı.

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Malatya'da mala zarar verme suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı.

Polis ekipleri, Kent merkezinde 25 Kasım'da iki farklı iş yerine karşı "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma-mala zarar verme" olaylarına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli E.Ü'yü, Beşkonaklar Caddesi'nde yakaladı.

Emniyetteki, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.Ü tutuklandı.

Fuhuş operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekiplerinin istihbarat çalışması neticesinde fuhuş yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iki şüpheliye fuhuş ile ilgili yasal işlem yaparak, 3 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Fuhuş yapılan ikamet ise mühürlendi.

Kumar operasyonu

Yine Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde Saray Mahallesi'nde bir dernekte tombala oynandığını belirledi.

Derneğe operasyon yapan ekipler, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir şüpheliye adli işlem yaptı.

Kumar oynadığı görülen 22 şüpheliye ise Kabahatler Kanunu kapsamında 7 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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