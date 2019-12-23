Malatya'da asayiş - Son Dakika
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Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pençe Timi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerini aradı. Üzerinde 28 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Balyoz ekibi ise şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 5,54 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu ekipler, durdurdukları başka bir otomobilde yaptığı aramada ise bir ruhsatsız tabancayla 14 fişek ele geçirdi, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler İstiklal Mahallesi'nde durdurduğu bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 8, 38 gram esrar maddesi, 17 yeşil reçeteli hap ile 7 cinsel içerikli hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Güven ekibi ise şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden 4 bıçak ele geçirdi, şüpheli şahsa ise işlem yapıldı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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