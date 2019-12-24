Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları otomobillerde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 4,49 gram sentetik uyuşturucu, 65 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Taştepe Mahallesinde yapılan uygulamada kimlik sorgulaması yapılan M.Ç'nin Malatya 1. Ağır Ceza mahkemesince "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetti işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Bulgurlu Mahallesi'nde açıktan hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin hırsızlık malzemelerini sattıklarını beyan ettikleri hurdacı şahıs hakkında ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan yasal işlem yapıldı.