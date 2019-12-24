Malatya'da asayiş - Son Dakika
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Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş uygulaması yapan Balyoz- 2 ekibi, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yatıkları aramada 22 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Asayiş ekipleri kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları A.U'nun Erzincan 3 Asliye Ceza Mahkemesi ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince verilen toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Balyoz-2 ekibi ise, Halfettin Mahallesi'nde yapılan denetim ve kontrollerde de bir araçta ruhsatsız otomatik tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Balyoz-2 ekibi yine kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde bulunan 2 şüphelinin kaba üst aramasında 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetti işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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