Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş uygulaması yapan Balyoz- 2 ekibi, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yatıkları aramada 22 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Asayiş ekipleri kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları A.U'nun Erzincan 3 Asliye Ceza Mahkemesi ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince verilen toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Balyoz-2 ekibi ise, Halfettin Mahallesi'nde yapılan denetim ve kontrollerde de bir araçta ruhsatsız otomatik tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Balyoz-2 ekibi yine kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde bulunan 2 şüphelinin kaba üst aramasında 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetti işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.