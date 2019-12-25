Malatya'da asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gasp zanlıları yakalandı, 4 kişiye ise fuhuştan işlem yapıldı.

Malatya'da asayiş, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gasp zanlıları yakalandı, 4 kişiye ise fuhuştan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde cep telefonu gasp eden, 2 şüpheli yakalandı.

Ayrıca gasp edilen cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi suça konu telefon ile birlikte aynı gün yakalandı.

Olaya karışan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Fuhuş operasyonu

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki kadın ve iki erkek şüpheliye fuhuş konusuyla alakalı, idari işlem yapıldı.


Şüphelilere toplam 7 bin lira idari para cezası yazıldı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı
Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
02:50 YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1) - Son Dakika
02:49 İstanbul-sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
02:44 PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI - Son Dakika
02:42 ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
02:39 Ankara'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına gıda ve alkol denetimi - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 02:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]