Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız 7 adet tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre suç ve suçlularla etkin mücadele etmek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması ile denetimler yapıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 7 av tüfeği, 2 tabanca ile 14 mermi, 13 gram esrar maddesi, 0,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kumar operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Şeyhbayram Mahallesinde bulunan bir tekel bayiinde 2 kumar makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Darp ve silahlı tehdit

V.T, isimli araç sürücüsü polis merkezine giderek eşi ve iki çocuğuyla trafikte seyir halindeyken başka bir araç şoförüyle yol verme nedeniyle tartıştığını ve tartışmanın ardından şüphelinin kendisini, eşini ve çocuklarını darp ederek, silahla tehdit ettiği belirterek şikayetçi oldu.

Asayiş ekipleri şüpheli A.K'yi gözaltına aldı, olayda teşhir ettiği tabanca ve dolu şarjör ele geçirildi.