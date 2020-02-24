Malatya'da asayiş - Son Dakika
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Malatya'da asayiş

7 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

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Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen araç kurşunlama olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüpheliyle birlikte 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yine kent merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamalarında 21,75 gram uyuşturucu madde, 104 uyuşturucu nitelikte hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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