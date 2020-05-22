Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ikametten bir altın kolye çalınması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen ve yakalanan H.B'nin yapılan UYAP sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak" suçundan da arandığı belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Ekipler, asayiş denetimlerinde ise ruhsatsız 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 15 tabanca mermisi, el yapımı ruhsatsız bir silah, 32 fişek, 87 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kesici alet ele geçirdi.