Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında ruhsatsız 6 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait toplam 239 mermi ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuhuş yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye 4 bin lira idari para cezası uygulandı. İkamet mühürlendi.

Asayiş uygulamasında ise logar kapaklarını çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli, logar kapaklarıyla birlikte yakalandı.

Ekipler, uygulamada 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait toplam 239 mermi, 4 av tüfeği, 26,45 gram narkotik madde, 107 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirdi.