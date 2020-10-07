Malatya'da asayiş - Son Dakika

Malatya'da motosiklet ile kuru kayısı hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çalıntı motosiklet olayının aydınlatılması amacıyla başlattıkları çalışma neticesinde olayın şüphelisinin M.E.B, olduğunu belirledi.

Çalıntı motosiklet ile İzzetiye Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.E.B, gözaltına alındı.

Ekipler, ilçeye bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta meydana gelen 165 kilogram ağırlığında, 4 bin lira değerindeki kuru kayısı hırsızlığının şüphelisini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüpheli F.M, gözaltına alındı.