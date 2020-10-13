Malatya'da asayiş - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde A.K. simli şüphelinin üzerinden 5 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

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