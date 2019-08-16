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Malatya'da asayiş uygulamaları

1 saat önce

Malatya'da Kurban Bayramı sürecince genel güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalandı.

Malatya'da asayiş uygulamaları, System.String[]
Malatya'da Kurban Bayramı sürecince genel güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilini kapsayacak şekilde 9-15 Ağustos tarihlerinde asayiş ve trafik şube müdürlüklerinin genel güvenlik önlemlerine ek olarak gerekli tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.
Bayram süresince asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 943 genel hizmet personeli, 1 hava aracı, 2 dedektör köpek, 54 trafik denetleme ekibi ve bin 352 trafik personeli görev aldı.
Denetimlerde 15 bin 551 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, 30 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, bin 827 aracı kontrol ederek, 65 araca 20 bin 895 lira idari para cezası kesti, 4 araç trafikten men edildi.
Kontrollerde 6,7 gram esrar, 0,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 2 tabanca, tabancalara ait 19 fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Kurban Bayramı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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