Malatya'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi, çeşitli olayların şüphelileri yakalandı.

Melekbaba Mahallesi Düş Sokak'ta 7 Aralık'ta meydana gelen gasp olayının şüphelisi M.K, Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan UYAP sorgusunda, "konutta birden fazla kişiye birlikte yağma" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, Aranan Şahıslar Büro amirliğine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Pençe" timi, Dabakhane Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan C.G'nin üzerinde 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli işlemleri için Beydağı Polis Merkezine teslim edildi.

"Güven-5" ekibi ise Halep Caddesi Dabakhane Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 8 fişek kapasiteli ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan bir depodan anahtar uydurarak 300 kilogram kayısı çaldığı iddia edilen A.D'yi yakaladı.

Ekipler, merkez Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen R.S'yi gözaltına aldı.

Bu arada Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde 44 KT 852 plakalı araçtan 150 kazak ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Caddesi'nde 44 TF 362 plakalı araçtan 1 oto teybi, 2 hoparlör, 1 bilgisayar ve 1 tablet tutucu çalındığı iddiasıyla K.Ş ve A.K'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde araç kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla M.Ş.I'yı da gözaltına aldı.