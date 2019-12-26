Malatya'da asayiş uygulamaları - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulamaları

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıs, esrar maddesi ve hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanayi Sitesi'nde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendiği K.K'nin yapılan Genel Bilgi Tarama sorgulamasında hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsı adli makamlara teslim etti.

"Balyoz- 1" ekibi ise Şifa Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 7,20 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri de kentte bulunan boş binaya hırsızlık amaçlı giren şüphelilerin olduğunun bilgisini aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede boş binaya yakın bir yerde 3 şüphelinin 3 tekerlekli el arabasının içerisinde hurda malzemeler çaldıklarını tespit etti.

Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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