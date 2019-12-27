Malatya'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıs, çeşitli olayların şüphelileri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği A.Y'nin yapılan Genel Bilgi Tarama sorgulamasında 18 ayrı suçtan arandığı, 26 bin 100 lira kesinleşmiş para cezası ve 5 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı arandığını tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsı adli makamlara teslim etti.

Ekiplerin yaptığı uygulamalarda, 27 uyarıcı ve uyuşturucu içerikli hap, 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kesici alet ve 7 fişek ele geçirdi.

Öte yandan ekipler, evden ve açıktan hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı olaylarının şüphelisi 7 kişiyi yakaladı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda bin 312 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgulaması ve 88 araç kontrolü yapılırken 3 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi.