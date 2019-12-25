Malatya'da asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da asayiş uygulamalarında 432 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da asayiş uygulamalarında 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da asayiş uygulamalarında 432 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı "Pençe" ve "Balyoz" timlerince kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, uygulamalarda 432 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 13,35 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 42 fişek, bir ruhsatsız tüfek ele geçirirken, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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