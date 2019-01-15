Son Dakika Haberleri: Malatya'da Asayiş Uygulaması

Malatya'da Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından 'Şok' uygulama ile bin 768 kişi sorgulandı.

Malatya'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından 'Şok' uygulama ile bin 768 kişi sorgulandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 'Şok' uygulama ile umuma açık yerlerin kontrolünün yanı sıra yol denetimi ve araç kontrolü yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda timin katıldığı uygulamada bin 768 şahıs ile 785 araç sorgulandı. 92 umuma açık yerin de kontrol edildiği uygulamada 2 araç trafikten men edilirken 13 araca ise 2 bin 397 Türk Lirası trafik cezası kesildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:39:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]