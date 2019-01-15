Malatya'da Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından 'Şok' uygulama ile bin 768 kişi sorgulandı.
Malatya
'da jandarma ekipleri tarafından 'Şok' uygulama ile bin 768 kişi sorgulandı.
Malatya'da İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 'Şok' uygulama ile umuma açık yerlerin kontrolünün yanı sıra yol denetimi ve araç kontrolü yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda timin katıldığı uygulamada bin 768 şahıs ile 785 araç sorgulandı. 92 umuma açık yerin de kontrol edildiği uygulamada 2 araç trafikten men edilirken 13 araca ise 2 bin 397 Türk Lirası trafik cezası kesildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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