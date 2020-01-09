Malatya'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce yol uygulaması ve eğlence merkezlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 5 bin 641 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şüpheli adli makamlara teslim edildi. 88 yoklama kaçağına ise işlem yapıldı.

Asayiş denetimlerinde ruhsatsız 1 tabanca ve 3 av tüfeği, 7 gram esrar, 1,61 gram sentetik uyuşturucu, 32 uyuşturucu hap ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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