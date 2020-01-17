Malatya'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol uygulaması ve eğlence merkezlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 5 bin 939 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli adli makamlara teslim edildi. 58 yoklama kaçağına ise işlem yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu şüphesiyle adli işlem yapılan Suriye uyruklu kişi, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Asayiş denetimlerinde ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği ve 27 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.