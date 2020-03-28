Malatya'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Malatya'da asayiş uygulaması
6 saat önce
Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, uygulamada 1 tabanca, 5,18 gram narkotik madde,1 nacak diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi.
Şüpheli şahıslarla ilgili yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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