Malatya'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında 1 şüpheli yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada ruhsatsız 2 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi, 2 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı.

Zaviye Mahallesi'nde 22 Ekim'de bir iş yerinde meydana gelen "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" olayının şüphelisi T.K. ise yakalandı.

Şüpheli T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.