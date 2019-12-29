Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş denetimi yapıldı.

Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş denetimi yapıldı.

Uygulamada 127 ekip, 693 personel görev aldı, 5 bin 852 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 yoklama kaçağı yakalandı.

Ekipler, 610 aracı denetleyerek, 8 araca 2 bin 6 lira ceza uyguladı, 77 metruk ev ile 276 umuma açık yer kontrol edildi, 11 iş yerine tutanak tutuldu.

Denetimlerde 128,16 gram esrar maddesi, 0,98 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile 10 sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye, Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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