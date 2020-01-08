Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce yol uygulaması ve eğlence merkezlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 6 bin 125 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli yakalanarak, adli makamlara teslim edildi. 114 yoklama kaçağına ise işlem yapıldı.

Asayiş denetiminde 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 0,92 gram esrar maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 6 kesici alet, tarihi eser olarak değerlendirilen 24 sikke, 1 adet ok ucu ile define aramada kullanıldığı değerlendirilen 4 dedektör ele geçirildi.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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