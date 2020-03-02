Malatya'da asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da asayiş uygulaması yapıldı

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da asayiş uygulaması yapıldı, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ile halkın huzur ve güvenliğinin en üst seviyede tesis etmek amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kentte merkez otobüs durakları bilet satış gişesi civarında meydana gelen 40 lira ve bankamatik kartı hırsızlık olayında olayının şüphelisi, güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesiyle tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Afyon'da 28 Şubat'ta çalınan A.K'ye ait 15 bin lira değerindeki motosikletin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığını belirlendi.

Satış adresi olarak Malatya'yı yazan şüphelinin ikametinde yapılan incelemede çalıntı motosiklet bulundu.

Şüpheliyle ilgili işlem yapıldı.

Asayiş denetimi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 9 bin 573 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı, çeşitli suçlardan arama kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, şüphelilerden 37,52 gram narkotik madde, 16 uyuşturucu nitelikli hap, 3 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek ile 62 mermi ele geçirildi.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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