Malatya'da asayiş uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da asayiş uygulamasında 770 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca neticesinde yakalanan araç içerisindeki 3 şüpheliden 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık, darp ve yaralama olaylarına karışan 3 şüpheli de yakalandı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör 39 fişek ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.