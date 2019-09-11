Malatya'da asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, yıpranan ve bozulan caddeler standartlara uygun hale getirildiği gibi altyapısı tamamlanan mahallelerde asfaltlama çalışması yaptı.

Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi ve Güngör Caddesi, Battalgazi ilçesinde ise Bahçelievler, Toygar ve Kadıçayırı mahalleleri asfaltlandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yapılan asfalt çalışmasından memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.