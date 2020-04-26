Malatya'da asfalt çalışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlan mahallelerde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyedesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asfalt çalışmasını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Bulvarı'nda incelemede bulundu.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kısa süre içerisinde trafiğe açılacağını belirten Gürkan, "Bulvarımızdaki genişletme çalışmalarından sonra yolumuz 4 gidiş 4 geliş olarak oluşturuldu. Kavşak düzenlemeleri yapıldı. Perde duvar çalışmaları, kaldırım, aydınlatma çalışmaları yapılacak. Asfalt çalışmaları tamamlandı. Sokağa çıkma yasağı varken yani trafik yoğunluğu yokken bu çalışmaların tamamlanması işlerin daha çabuk bitmesini sağladı." ifadelerini kullandı.