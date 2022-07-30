Sıcak hava Malatya'yı vurdu! Şehrin 20 farklı noktasında yangın çıktı

Kentte hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde yangınlar çıktı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bahçelere sıçrayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu bahçe ve örtü yangınları da ekipler tarafından söndürüldü.

"ŞU ANA KADAR 20 YANGIN OLDU"

Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Bu da örtü yangınlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bugün çıkan rüzgarın etkisiyle de yangın sayılarında ciddi oranda artış yaşanmakta. Güneş ışınları, kuru otların tutuşmasını kolaylaştırmaktadır, ayrıca araç içerisinden atılan sönmemiş sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişe atıkları insan eliyle yangın çıkaran sebepler arasındadır. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas davranmaları ve hızlı müdahalenin olabilmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınması için 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir. Küçük kıvılcımlar yılların emeğini, küle çevirmesine toplum olarak izin vermeyelim. Tabi yangınların yanı sıra trafik kazaları gibi diğer kurtarma olaylarına da devam etmekteyiz. Sabah 08.00 itibari ile şu ana kadar; 20 yangın, 3 trafik kazası ve 4 kurtarma olayı olmuştur. Bizler Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat, 19 farklı noktada görev yapmaktayız. Bugün olağanüstü bir yoğunluk olduğundan ve yangınlar hemen hemen aynı saatte başladığından istirahat halinde olan çalışma arkadaşlarımızı da göreve çağırdık" denildi.