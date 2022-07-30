Sıcak hava Malatya'yı vurdu! Şehrin 20 farklı noktasında yangın çıktı - Son Dakika
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Sıcak hava Malatya'yı vurdu! Şehrin 20 farklı noktasında yangın çıktı

30.07.2022 17:54

Aşırı sıcakların etkili olduğu Malatya'da bugün 20 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kentte hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde yangınlar çıktı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Malatya'da artan hava sıcaklığı nedeniyle 20 yangın çıktı

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bahçelere sıçrayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu bahçe ve örtü yangınları da ekipler tarafından söndürüldü.

Malatya'da artan hava sıcaklığı nedeniyle 20 yangın çıktı

"ŞU ANA KADAR 20 YANGIN OLDU"

Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Bu da örtü yangınlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bugün çıkan rüzgarın etkisiyle de yangın sayılarında ciddi oranda artış yaşanmakta. Güneş ışınları, kuru otların tutuşmasını kolaylaştırmaktadır, ayrıca araç içerisinden atılan sönmemiş sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişe atıkları insan eliyle yangın çıkaran sebepler arasındadır. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas davranmaları ve hızlı müdahalenin olabilmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınması için 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir. Küçük kıvılcımlar yılların emeğini, küle çevirmesine toplum olarak izin vermeyelim. Tabi yangınların yanı sıra trafik kazaları gibi diğer kurtarma olaylarına da devam etmekteyiz. Sabah 08.00 itibari ile şu ana kadar; 20 yangın, 3 trafik kazası ve 4 kurtarma olayı olmuştur. Bizler Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat, 19 farklı noktada görev yapmaktayız. Bugün olağanüstü bir yoğunluk olduğundan ve yangınlar hemen hemen aynı saatte başladığından istirahat halinde olan çalışma arkadaşlarımızı da göreve çağırdık" denildi.

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Şuhut'ta çıkan ev yangını söndürüldü Şuhut'ta çıkan ev yangını söndürüldü Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Malatya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak hava Malatya'yı vurdu! Şehrin 20 farklı noktasında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcak hava Malatya'yı vurdu! Şehrin 20 farklı noktasında yangın çıktı - Son Dakika
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